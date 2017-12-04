  • BIST 104.055
  • Altın 160,641
  • Dolar 3,9185
  • Euro 4,6515
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 18 °C

Amatör Maçta Ambulans Krizi

» »
Amatör Maçta Ambulans Krizi
Giresun'da oynanan Batlama Vadisi ve Yağlıderespor Birinci Amatör Küme maçında sakatlanan futbolcu saha kenarında dakikalarca sedye üzerinde ambulans bekledi.

Giresun'da oynanan Batlama Vadisi ve Yağlıderespor Birinci Amatör Küme maçında sakatlanan futbolcu saha kenarında dakikalarca sedye üzerinde ambulans bekledi.

Giresun'da Birinci Amatör Küme ligin 8. Hafta müsabakasında sahasında Yağlıderespor'u ağırlayan Batlama Vadisi takımının 94 numaralı futbolcusu Ercan Uzun, rakibiyle girdiği mücadelede sakatlandı. Acı içinde yerde kalan futbolcuya ilk müdahale saha kenarında bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Müsabaka esnasında saha kenarında ambulans olmadığı için acı içinde sedyede yatan futbolcu dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi. Sakatlanan futbolcu ambulansı beklerken maçta devam etti. Kısa süre sonra sahaya gelen ambulansla sakat futbolcu hastaneye kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eges Artık 3. Ligde04 Aralık 2017 Pazartesi 10:53
  • Giuliano Fenerbahçe’yi Sırtlıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 10:43
  • Bursasporlu Futbolcular Farklı Galibiyetin Sevincini Yaşıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 10:43
  • Dünyaca Ünlü Fransız Basketbolcu Sandrine Gruda Yakın Doğu Üniversitesi’nde04 Aralık 2017 Pazartesi 10:38
  • Genç Kızlar, Genç Erkekler Hentbol Müsabakaları Sona Erdi04 Aralık 2017 Pazartesi 10:33
  • Mersin Büyükşehir Belediyespor Çıkış Arıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 10:23
  • Muratpaşa Belediyespor 10’da 10 Yaptı04 Aralık 2017 Pazartesi 10:23
  • Ünisporfest’te Ödüller Sahiplerini Buldu04 Aralık 2017 Pazartesi 10:13
  • Şener Ve İsmail Göz Dolduruyor04 Aralık 2017 Pazartesi 09:53
  • Nevşehir 1.amatör Lig’de 7. Hafta Maçları Tamamlandı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti