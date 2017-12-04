Amatör Maçta Ambulans Krizi

Giresun'da oynanan Batlama Vadisi ve Yağlıderespor Birinci Amatör Küme maçında sakatlanan futbolcu saha kenarında dakikalarca sedye üzerinde ambulans bekledi.

Giresun'da oynanan Batlama Vadisi ve Yağlıderespor Birinci Amatör Küme maçında sakatlanan futbolcu saha kenarında dakikalarca sedye üzerinde ambulans bekledi.

Giresun'da Birinci Amatör Küme ligin 8. Hafta müsabakasında sahasında Yağlıderespor'u ağırlayan Batlama Vadisi takımının 94 numaralı futbolcusu Ercan Uzun, rakibiyle girdiği mücadelede sakatlandı. Acı içinde yerde kalan futbolcuya ilk müdahale saha kenarında bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Müsabaka esnasında saha kenarında ambulans olmadığı için acı içinde sedyede yatan futbolcu dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi. Sakatlanan futbolcu ambulansı beklerken maçta devam etti. Kısa süre sonra sahaya gelen ambulansla sakat futbolcu hastaneye kaldırıldı.