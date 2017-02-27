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AMATÖR MAÇTA YUMRUKLAR KONUŞTU

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AMATÖR MAÇTA YUMRUKLAR KONUŞTU
Kırıkkale Birinci Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Hacılar Belediyespor ve Türk Metal 1963 Kırıkkale maçında kavga çıktı

Kırıkkale Birinci Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Hacılar Belediyespor ve Türk Metal 1963 Kırıkkale, Sentetik Halı Saha'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilerleyen dakikalarda Hacılar Belediyespor'lu futbolcu Bilal Korkmaz, topsuz alanında rakibine yumruk atması ile saha savaş alanına döndü. Korkmaz, hızın alamayınca Türk Metal 1963 spor takımı futbolcularında Gökhan, Volkan Can isimli futbolculara yumruk atması sonucu futbolcular yaralandı. Olayların daha fazla büyümemesi için orta hakem maçı tatil etti.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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