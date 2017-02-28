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Ambulans Helikopterler 3 Günlük Bebek İçin Havalandı

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Ambulans Helikopterler 3 Günlük Bebek İçin Havalandı
İstanbul ve Samsun'da ambulans helikopterler 3 günlük kalp hastası bebek için havalandı.

İstanbul ve Samsun'da ambulans helikopterler 3 günlük kalp hastası bebek için havalandı.

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınan 3 günlük daha adı bile konmamış olan kalp hastası bebeğin İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kuvöz içinde kara ambulansına konulan bebek daha sonra 112 Acil Hava Ambulansı Pistine götürüldü. Buradan ambulanstaki kuvöz içinden doktorun kucağında ambulans helikopterdeki kuvöze taşınan bebek, daha sonra Samsun'dan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter ile Zonguldak Çaycuma'ya götürüldü. İstanbul'dan kalkan ambulans helikopter de Zonguldak Çaycuma'ya giderek bebeği alıp İstanbul'daki Siyami Ersek Kalp Hastanesine götürdü.

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