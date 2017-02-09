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Ambulans İçindeki Yaralılara Linç Girişiminde Bulundular

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Ambulans İçindeki Yaralılara Linç Girişiminde Bulundular
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralıları taşıyan ambulansa diğer grup üyeleri linç girişiminde bulundu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralıları taşıyan ambulansa diğer grup üyeleri linç girişiminde bulundu.

Olay, Bozova ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförleri arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan M.Ç. ve C.T., Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmek üzere olay yerine gelen ambulansa alındı. Yolda önünü kestikleri ambulans durmayınca grup, ambulans içindeki yaralıları isteyerek linç girişiminde bulundu. Bir aynası kırılan ve taş darbeleri ile zarar gören ambulansla hastaneye getirilen yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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