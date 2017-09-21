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Ambulans’ın Çarptığı Yaşlı Kadın, Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

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Ambulans’ın Çarptığı Yaşlı Kadın, Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde, yaşlı bir kadın yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, yaşlı bir kadın yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.30 sırlarında Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşillik Caddesi'nde seyir halinde olan Arif Uğurlu idaresindeki 35 Y 7593 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki Bilge Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz kadın, ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk, olay yerine intikal eden başka bir ambulans tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ambulans şoförü Arif Uğurlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Uğurlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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