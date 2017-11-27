Amcasının Oğlunu Silahla Ağır Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da amcasının oğlunu arazi anlaşmazlığı yüzünden tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da amcasının oğlunu arazi anlaşmazlığı yüzünden tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahalesi'nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yılmaz A. (36) boynundan yaralandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Yılmaz A., durumunun ağır olması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Yalmaz A.'nın amcasının oğlu Adem A. (46), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan ve amcasının oğlunu arazi anlaşmazlığı yüzünden vurduğu ileri sürülen Adem A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.