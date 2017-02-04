Amed Sportif Faaliyetler İstanbul’a Gitti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor ile yarın deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor ile yarın deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bugün hava yolu ile İstanbul'a giden yeşil kırmızılı beyazlı kafilede sarı kart cezalısı Deniz Naki yer almadı. İkinci yarının ilk 3 haftasında 7 puan toplayarak geçen hafta yeniden liderliğe yükselen Amed Sportif Faaliyetler, kendisi gibi şampiyonluk hesapları yapan İstanbulspor'u deplasmanda devirip, hem liderliğini korumak istiyor hem de başarılı sonuçlarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, şuana kadar önemli sonuçlar elde eden futbolcu ve teknik heyete büyük güven duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İstanbulspor ile yarın deplasmanda yapılacak maç için kafilemiz bugün havayolu ile İstanbul'a gitti. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren İstanbulspor maçında hedefimiz galibiyet olacaktır. Şuana kadar önemli sonuçlar alarak hem camiamızı hem de kentimizi sevindiren ekibimizin İstanbulspor karşılaşmasında da beklenen sonuçları alacağına güvenimiz tamdır" denildi.