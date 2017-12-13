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Amed Sportif Faaliyetler Taraftarlarından Teşekkür

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Amed Sportif Faaliyetler Taraftarlarından Teşekkür
Geçen hafta şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler'e ev sahibi takımın taraftarlarının göstermiş...

Geçen hafta şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler'e ev sahibi takımın taraftarlarının göstermiş olduğu centilmenlik unutulmadı.

Amed Sportif Faaliyetlerin tribünlerdeki destekçisi Direniş Taraftarlar Grubu, Hayatspor'a ve Hatayspor Taraftarlar derneği için teşekkür mesajı yayımladı. Direniş Taraftarlar Grubundan yapılan açıklamada,

"Hatay'a varmamızdan ayrılmamıza kadar bizlere son derece sıcak ve misafirperver davranan başta Hatay Taraftarlar Dernek Başkanı Sadullah Ergin, yöneticiler Mehmet Deviren ve Hasan Türker olmak üzere tüm Hatay halkına teşekkürlerimizi borç biliriz. Uzun bir aradan sonra gittiğimiz bir deplasman maçında bu denli güzel ve içten karşılanmak ve ağırlanmak bizleri son derece mutlu etmiştir. Futbolun sadece bir oyundan ibaret olmadığını, futbolun gönül köprüsü oluşturduğunun en iyi örneğine bir kez daha şahit olduk" denildi.

Açıklamada, Hatay'da daha önce gidilen deplasmanlarda karşılaşılan tablonun tam tersi bir tablonun yaşandığı vurgulandı. Açıklamada, "Taraftarından, futbolcusundan, teknik heyet ve yönetimine kadar en ufak bir kötü tablo ile karşılaşmadık aksine futbolcularımız ve bizler alkışla karşılanıp alkışlarla uğurlandık. Hatayspor taraftarlarının göstermiş olduğu bu misafirperverliğin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyor, bizlere deplasman yasağı verenlere güzel bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Ligin 2. yarısında Diyarbakır'da oynanacak olan karşılaşmada tüm Hatayspor taraftarlarını Diyarbakır'da ağırlamaktan gurur duyacağımızı da bildirmek isteriz" ifadelerinde bulundu.

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