  • BIST 103.231
  • Altın 161,617
  • Dolar 3,9338
  • Euro 4,6811
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Amed Sportif Faaliyetler’de Mansur Çalar Affedildi

» »
Amed Sportif Faaliyetler’de Mansur Çalar Affedildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de daha önce kadro dışı bırakılan Mansur Çalar affedildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de daha önce kadro dışı bırakılan Mansur Çalar affedildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan Mansur Çalar'ın teknik direktör Ahmet Akcan'ın raporuyla affedildiği belirtildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun Ahmet Akcan ile yaptığı görüşme sonucunda Mansur Çalar'ın affedilmesi yönünde karara verildiği kaydedildi. Açıklamada, affedilen futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katıldığı vurgulandı. Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ahmet Akcan da konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Akcan, "Zaman zaman böyle şeyler takımlarda yaşanıyor, ayrılıklar oluyor. Bizimkisi kısa sürdü. Kendisiyle ve kaptanlarla konuştuk. Şu sıkıntılı süreçten birlik ve beraberlik içinde ayrılmanın daha iyi olacağını, oyuncu arkadaşımızın da gerekli dersi çıkardığını düşünüyoruz. Kendisine tekrar, hoş geldin diyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U14 Seçmeleri Sona Erdi01 Aralık 2017 Cuma 12:53
  • Beşiktaş’ta Derbi Heyecanı Yaşayacak 5 İsim01 Aralık 2017 Cuma 12:23
  • Şehitkamil Potada Galibiyetle Başladı01 Aralık 2017 Cuma 12:18
  • Liselerarası Futbol Turnuvası Sona Erdi01 Aralık 2017 Cuma 12:08
  • Çakıroğlu Ailesinin Bayrak Aşkı01 Aralık 2017 Cuma 11:53
  • Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı01 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Hem Kupada Hem Ligde Trabzonspor’un Yüzü Gülüyor01 Aralık 2017 Cuma 11:13
  • Diyarbekirspor Trabzon’a Gidiyor01 Aralık 2017 Cuma 11:13
  • Mb Uşak, Gaziantep Basketbol’u Konuk Ediyor01 Aralık 2017 Cuma 11:13
  • Amed Sportif Devre Arasını Düşünmeye Başladı01 Aralık 2017 Cuma 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti