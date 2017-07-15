Amed Sportif Faaliyetler’den Bir Transfer Daha

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler dış transferde bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler dış transferde bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Geçen sezon Bucaspor'da forma giyen Civar Çetin ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, dış transfer görüşmeleri kapsamında Bucaspor'dan başarılı orta saha oyuncusu Civar Çetin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kariyerine Bucaspor alt yapısında başlayan ve bugüne kadar Süper lig dahil toplam 117 maçta forma giyip 18 gol atan başarılı sporcu ile anlaşma sağlandı. Deneyimli, futbolcuya yeni kulübünde başarılar diliyoruz" denildi

Açıklamada, sözleşme imzalayan Civar Çetin'in takımla birlikte antrenmanlara katıldığı da belirtildi. Kendisini Amed Sportif Faaliyetli yapan imzayı atan Civar Çetin ise Diyarbakır'da ve Amed Sportif Faaliyetlerde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çetin, "Buraya geldiğim için mutlu ve gururluyum. Artık Amedspor'un başarısı için canı pahasına mücadele edeceğim. Hedefim Amed Sportif Faaliyetlerde şampiyonluk yaşamaktır. İnşallah özlemini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşırız" dedi.