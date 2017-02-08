Amed Sportif Faaliyetler’den İnce Hesaplar

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, özellikle iç saha maçlarında puan kaybı yaşamak istemiyor

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, özellikle iç saha maçlarında puan kaybı yaşamak istemiyor

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın, önlerinde çok önemli maçların olduğunu söyledi. Hafta sonunda Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edeceklerini ifade eden Taşkın, "İstanbulspor maçını konuşmak istemiyorum. Çünkü bu maç geride kaldı. Önümüzde çok önemli Büyükçekmece Tepecikspor maçı var. Bunu kazanırsak, hedefimize bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bu nedenle iç saha avantajımızı kullanıp Büyükçekmece Tepecikspor maçını kayıpsız geçmeliyiz" dedi.

Ligde kalan 13 maçın 7'sini iç sahada 6'sını da deplasmanda oynayacaklarını ifade eden Taşkın, "Bizim için avantajlı bir durum var. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Eğer iç saha maçlarını kayıpsız geçer ve 3-4 deplasmanda da istediğimiz sonuçları alırsak, şampiyonluğa ulaşırız. Yani sezon sonunda şampiyonluk ipini Amed Sportif Faaliyetler göğüslemiş olur" ifadelerini kullandı.