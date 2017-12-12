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Amed Sportif’de Moraller Bozuk

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Amed Sportif’de Moraller Bozuk
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve oldukça kötü bir sezon geçiren Amed Sportif Faaliyetler'de Hatayspor yenilgisinin üzüntüsü yaşanıyor.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve oldukça kötü bir sezon geçiren Amed Sportif Faaliyetler'de Hatayspor yenilgisinin üzüntüsü yaşanıyor.

Ligde son 9 maçta sadece 1 kez kazanıp 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan, Amed Sportif Faaliyetler, büyük umutlarla gittiği Hatay'dan da eli boş dönerek, taraftarlarını üzdü. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, bu sezon 8 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puan topladı. Ligde oldukça zorlu bir süreç yaşayan Amed Sportif Faaliyetleri, bazı futbolcularıyla da TFF yoluyla sorun yaşıyor. Hatayspor maçı öncesinde alacaklarını alamadıkları için Amed Sportif Faaliyetleri TFF'ye veren Erdi Bakırci, Abdullah Topkara ve Tahir Babaoğlu son anda kadroda çıkarılmıştı. Selçuk Kaban, Emin Yalın, Efe Halil ve İlter Ayyıldız da daha önce takımdan ayrılmış ve TFF'ye başvurmuştu.

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