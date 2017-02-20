’Ameliyat Olamaz’ Denilen Hasta Eskişehir’de Sağlığına Kavuştu

Düzce'den yürüyememe ve şiddetli bacak ağrısı şikayetiyle Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesine gelen "Ameliyat olamaz" denilen 70 yaşındaki Hasan Basri...

Düzce'den yürüyememe ve şiddetli bacak ağrısı şikayetiyle Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesine gelen "Ameliyat olamaz" denilen 70 yaşındaki Hasan Basri Balay, burada yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yapılan tedaviyle ilgili bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Celal Özbek Çakır, ameliyat edilen hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Çakır, "70 yaşındaki hastamız Düzce'den yürüyememe ve şiddetli bacak ağrısı şikayeti ile geldi. Birçok yerde ameliyat olamayacağı söylenmiş. Filmlerinde omurgada birçok seviyede darlık, listezis (kayma) ve dejeneratif skolyoz (eğrilik) vardı. Çoklu seviye kanal genişletilmesi ve sabitleme ile yürüyerek taburcu edildi. Operasyon öncesi ve sonrasında dizilimin düzeldiği rahatlıkla görülmektedir. Hasan amcayı şikayetleri geçmiş, iyileşmiş olarak gönderdik" şeklinde konuştu.