Ameliyat Sonrası Öldüğü İddia Edilen İş Adamı Toprağa Verildi

Zonguldak'ta bel fıtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen iş adamı Taner Külah, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta bel fıtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen iş adamı Taner Külah, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, bel fıtığı ameliyatı olan 57 yaşındaki Taner Külah, iddialara göre bağırsak patlaması sonucu ikinci kez ameliyata alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Taner Külah'ın acı haberi sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Külah'ın cenazesi toprağa verildi. Törene Külah'ın yakınları ve protokol üyelerini katıldı.