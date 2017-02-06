Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "ameliyathane hemşireliği sertifikasyon" eğitimi başladı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "ameliyathane hemşireliği sertifikasyon" eğitimi başladı.

Eğitimin 6 Şubat -7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi. Eğitimin çalışmasının Kamu Hastaneleri Birliği Afyonkarahisar Genel Sekreterliği bünyesinde gerçekleştirileceği aktarıldı. Etkinliğe farklı il ve ilçelerden 22 kursiyerin katılacağı kaydedildi. Sertifikalı çalışan personel istihdamını arttırmanın önemine vurgu yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Murat Çağlayan ise "Hedefimiz, hemşirelikte hizmet kalitesini daha fazla yükselterek nitelikli ve güvenilir hizmet için kalifiye personel sayısını arttırmaktır. Eğitimin tüm katılımcı arkadaşlara verimli olmasını temenni ediyorum ve buradaki kazanımların uygulama alanlarına yansıtılacağına inanıyorum" dedi.