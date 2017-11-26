Americanlife ailesi kahvaltıda buluştu

Samsun ve Americanlife Atakum, öğretmen ve yöneticileri 'öğretmenler günü' nedeniyle Leman Kültür Kafe'de düzenlenen aile kahvaltısında bir araya geldi

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen aile kahvaltısında bir araya gelen Samsun ve Americanlife Atakum öğretmen ve yöneticileri birbirileri ile sohbet etme fırsatını yakaladılar. Americanlife kurucuları Perit Berzeg ve Sedat Uygun'un da hazır bulunduğu kahvaltıda Kurum Müdürü Canan Kaya, "Bizler gelecek nesillerimizi yetiştirecek öğretmenlerimizle ve aileleriyle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyon ile kendilerine bir teşekkür vesilesi ile bir araya geldik. Senede sadece bir gün değil her an öğretmenlerimizin yanında olmalıyız" dedi. Köksal ÖNER