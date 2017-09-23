Amerika’da Sandığı Nişanlısı Karşısına Çıktı, Gelen Teklifle Şok Oldu

Yaklaşık 6 aydır görmediği, Güney Amerika'da sandığı nişanlısı birden karşısına çıkıp evlilik teklifi yapınca büyük şok yaşayan genç kızın...

Yaklaşık 6 aydır görmediği, Güney Amerika'da sandığı nişanlısı birden karşısına çıkıp evlilik teklifi yapınca büyük şok yaşayan genç kızın o anları kameralara yansıdı.

İzmirli Gemi Kaptanı Ali Samet Ataman, Türkiye ile Güney Amerika arasında bulunan özel bir şirkete ait gemide görev yapıyordu. Türkiye'den 6 ay önce ayrılan ve nişanlısıyla o zamandan bu yana görüşemeyen genç, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yapmak istedi.

Satın aldığı evin seramiklerini seçmesini istedi

Evlendikleri zaman oturmak için ev alan genç, nişanlısına evinde kullanılacak olan seramiklerin seçimi konusunda yardımcı olmasını istedi. Genç kızı ikna eden genç, hemen evde evlilik teklifi için hazırlıklara koyuldu. Nişanlısının geçeceği yollara gizli kameralar yerleştiren genç, tek tek birlikteliklerinden bu yana çekilmiş fotoğraflarını da duvara asarak, evlenme teklifi yapacağı odaya gizlendi.

Genç kız kafasında baret ile eve girdi

Genç kız ise inşaat projesini yapan firma yetkilisi ile birlikte evin yolunu tuttu. Kafasına bareti geçirip seramik seçimi için eve çıkan Merve Sarı, tek tek odaları gezdikten sonra son odaya geldi. Odanın kapısını açınca karşısında nişanlısını gören genç kız neye uğradığını şaşırdı. Elinde çiçeği ile sevgilisine yaklaşan Ali Samet Ataman, düğüne kadar biriktirdikleri anıların ışığında nişanlısına evlenme teklifi etti. Genç kız sevgilisinin boynuna sarılırken, "İnanmıyorum. Şaka yapıyorsun. İnanmıyorum, şoktayım" dedi.

"Evimize bir ömür seninle güneş doğsun"

Bu esnada elinde evlilik yüzüğü ile kız arkadaşının önünde diz çöken Ali Samet Ataman, birlikte yaşayacakları evde, "Ben bir ömür boyu seninle evimizin içine güneş doğsun ve yüzüne bakarak güneş doğsun istiyorum. Benimle evlenir misin" dedi.

Büyük şok yaşadı

Genç kız da bu sürpriz teklif karşısında "Evet, evet, evet. Ellerim titriyor. Heyecandan başım döndü. Seni çok seviyorum" diyerek sevgilisine sarıldı. Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, sürpriz evlilik teklifi kameralar ile kaydedildi.

Teklifin ardından duygularını anlatan çift, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.