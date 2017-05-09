Ana Atardamarı Yırtıldı, Kalbi 3 Kez Durdu Ama Hayata Tutundu

Çorum'da kalpten gelen ana atardamarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede üç kez kalbi duran 62 yaşındaki Satı Patlak adlı kadın, başarılı bir...

Çorum'da kalpten gelen ana atardamarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede üç kez kalbi duran 62 yaşındaki Satı Patlak adlı kadın, başarılı bir operasyonla tekrar sağlığına kavuştu.

Bir sağlık kuruluşunda tedavi gören 62 yaşındaki Satı Patlak'ın kalpten çıkan ana atardamarı yırtıldı. Talihsiz kadın bunun üzerine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine nakledildi. Patlak'ın hastaneye kabulünün yapıldıktan sonra kalbi durdu. Acil ekibinin ilk müdahalesine olumlu yanıt veren hasta ameliyathaneye götürüldü. Bu sırada ikinci kez kalbi durdu ve müdahaleye tekrar yanıt verdi. Ameliyat masasına alındığı sırada da kalbi duran ve kasık atardamarlarından kalp akciğer makinesine bağlanarak tüm vücudu 15 dereceye kadar soğutulan hastanın patlamış olan aort atardamarı suni damarla değiştirildi.

Yrd.Doç.Dr. Adem İlkay Diken, Yrd.Doç.Dr. Adnan Yalçınkaya, Op.Dr. Mehmet Emir Erol, Op.Dr. Sertan Özyalçın ve Op.Dr. Arif Selçuk tarafından gerçekleştirilen ve başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alınarak uyutulan Patlak, buradaki tedavisinin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi servisine alındı. Takiplerinde genel durumu hızla toparlayan hasta, taburcu edilerek evine gönderildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, "Kalp ve damar cerrahisi kliniğinin tesisinin 5. yılında olan üniversitemizde artık bu tür hayati kalp ve damar ameliyatları rutin olarak yapılır hale gelmiştir. Böylelikle her dakikanın onlar için altın değerinde olduğu bu hastalar Ankara gibi illere sevk ile yaşanan vakit kayıplarından ve muhtemel hayati tehlikelerinden kurtulmuştur. Ailede erken yaşta kalp hastalıklarına bağlı vefat hikayesi olan, yüksek tansiyonlu hastalarda aort damarının genişleyerek incelmesi ve patlaması riski yüksektir. Bu hastaların rutin sağlık kontrollerinin erken dönemde yapılması, ileride gelişebilecek hayati komplikasyonların önüne geçmek için mutlaka gereklidir" ifadeleri kullandıldı.