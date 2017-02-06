Ana Okulunda Korkutan Yangın

Özden Mahallesi'nde minik öğrencilerin okul öncesi eğitim aldığı Özel Minikler Düşbahçesi ana okulunda yangın çıktı.

Yalova'da bir ana okulunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Özden Mahallesi'nde minik öğrencilerin okul öncesi eğitim aldığı Özel Minikler Düşbahçesi ana okulunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın ahşap bölümlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Öğrenciler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 öğretmen ve işletme sahibine ise olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebini araştıran itfaiye, yangın mahallinde bir çakmak buldu. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.