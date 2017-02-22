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Ana Yüreği Oğlunun Acısına Dayanamadı

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Ana Yüreği Oğlunun Acısına Dayanamadı
Samsun'da 3 gün önce oğlu tüfekle vurularak hayatını kaybeden yaşlı kadın beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da 3 gün önce oğlu tüfekle vurularak hayatını kaybeden yaşlı kadın beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Şeyhresul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şakir Uz (26), halasının torunu olan 17 yaşındaki M.G.'yi ava gitmek için evine çağırdı. M.G.'nin elinde bulunan Şakir Uz'a ait tek kırma av tüfeği ateş aldı ve Şakir Uz sağ karın boşluğundan vuruldu. M.G., 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve giden sağlık ekipleri ve jandarma Şakir Uz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oğlunun ölümü üzerine büyük acı yaşayan anne Gülperi Uz (64) üzüntüsünden dün beyin kanaması geçirdi. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülperi Uz ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Gülperi Uz yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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