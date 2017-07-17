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Anadolu Aslanına Soğuk Duş

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Anadolu Aslanına Soğuk Duş
Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, soğuk iklim hayvanı olan Kangal köpeklerinde ölümcül riskler doğuruyor.

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, soğuk iklim hayvanı olan Kangal köpeklerinde ölümcül riskler doğuruyor.

Anadolu aslanı olarak tabir edilen Sivas Kangal Köpekleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile zor günler geçiriyor. Aşırı sıcaklar Kangallar için ölümcül riskler doğururken Kangal üreticileri ve sahipleri köpeklerini soğuk duşla serinletiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız, aşırı sıcakların saf kan Kangal ırkında ölümcül risklere neden olabileceğini belirterek, "Soğuk iklim havyarı olan Kangallar, aşırı sıcaklarda hiçbir şekilde ağır gıdayı yemez. En sevdiği gıda onun et ise o eti dışlar ve sıvıya yönelir. Sıvı onun için devir daimdir. Bu devir daim onu rahatlatır ve soğutur. Kangal köpekleri Mayıs'ın ortalarından itibaren Ağustos'un sonuna kadar çok mutsuzdurlar, huzursuzdurlar, keyifsizdirler. Soğuk dönem başlayınca normale dönerler. Siz onda bu değişimi rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz" dedi.

Yavrularını emzirmiyorlar

Sıcaklarla kangalların yavrularını emzirmediklerine dikkat çeken Yıldız, "Anne harareti zaten bünyesinde, vücudunda ve özellikle de beyninde hakim. Bu beynindeki hakimiyeti yavru üstünde icra ediyor. Yavrusunun belli saatlerde emzirmemesini sağlıyor. Özellikle emzirmemek için uğraş veriyor, sürekli uzaklaştırıyor veya yavrudan uzaklaşıyor. Anne iç güdüsünü yavrunun üzerinde olumsuz şekillendirmeye başlıyor. Tam serinlik çöktüğü zaman da annesi yavrusuna yaklaşıyor harareti düşükten sonra ısı derecesi indikten sonra yavruyla beden teması başlıyor. Yoksa beden temasından uzaklaştırmak zorunda kalıyor. Gerek yavru için zararlıdır bu gerek anne için zararlıdır. Yani bu tamamen doğanın bir dilidir" şeklinde konuştu.

Soğuk duş ile serinliyorlar

Yıldız, sıcaktan bunalan Kangalların acil durumlarda mutlaka soğuk duş ile serinletilmeleri gerektiğini ifade ederek, "Günü birlik veya saatte bir sulama yani yıkama kangal ırkına, soyuna, derisine ve sağlığına mutlaka zarar verir. Yıkamanın bir süresi var. O süre içerisinde çok çok sıcakta bunu yaparsanız artı bir şok uygulamış olursunuz ve hayvanında kalbinden götürebilirsiniz. Bir beyin travması geçirebilir. Çünkü aşırı ısı derecesinin fazlalılığı ve aşırı soğuk derecesinin uygulaması onda bir şok etkisi yaratabilir. Aşırı sıcaktaki uygulamalar hayvanın ölümüne yüz de yüz etkili olur. Hararet baskılayıcı ve arttırıcı bir davranış kangal ırkının ölmesine sebeptir. Şimdi mevsim geçişlerinde soylar içinde en mağduriyeti yaşayan doğal, dağ Türk aslanıdır. O Türk aslanının adı da Kangal köpeğidir. Bu geçişleri lütfen dikkate alın. Bu geçişler döneminde bol bol su bol bol sıvı ve bol bol sulandırılmış soğuk süt vermeye çalışın. Ara ara da akşam saatlerinden sonra düşen güneş, kangalı baş kısmından soğuk duş aldırın" dedi.

Anadolu Aslanına Soğuk Duş

Anadolu Aslanına Soğuk Duş

Anadolu Aslanına Soğuk Duş

Anadolu Aslanına Soğuk Duş

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