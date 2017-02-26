‘Anadolu Evet Platformu’ Genç Şubesi Kuruldu

"Anadolu Evet Platformu" Genç Şubesi Eğitimci-Yazar Mürsel Bolluk başkanlığında kuruldu.

"Anadolu Evet Platformu" Genç Şubesi Eğitimci-Yazar Mürsel Bolluk başkanlığında kuruldu. Bolluk, amaçlarının 16 Nişan referandum öncesinde yeni Cumhurbaşkanlık ve hükümet sistemini vatandaşlara anlatmak olduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı olmak üzere 20'ye yakın ilde kurulan Anadolu Evet Platformu, Genç'te de teşkilatlandı. Anadolu Evet Platformu Genç Şubesi Eğitimci-Yazar Mürsel Bolluk başkanlığında kurularak faaliyetlerine başladı. Kuruluş amaçlarının 16 Nişan referandum öncesinde yeni cumhurbaşkanlık ve hükümet sistemini vatandaşlara anlatmak olduğunu söyleyen Anadolu Evet Platformu Genç Şubesi Eğitimci Bolluk, "Amacımız aziz milletimize yeni anayasa ve cumhurbaşkanlık ve hükümet sistemini halka anlatmaktır. Ayrıca eski sistem ile yeni sistem arasındaki değişikliklerini halkımızın bilgisine sunmaktır. Tüm STK'ların ve aziz milletimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.