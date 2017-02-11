Anadolu Gazete Sahiplerinin Bik Temsilcileri Belli Oldu

Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na katılacak 3 temsilcisi, Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen oldu.

Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na katılacak 3 temsilcisi, Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen oldu.

Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na katılacak 3 temsilcisinin seçimi, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün başarılı organizasyonuyla gerçekleşti. Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan seçime katılan 8 aday arasından Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, katılımcıların tamamının tercihi ile yeniden göreve getirildi.

BYEGM "den Başarılı Organizasyon

Salonun güvenlik önlemlerini de özenle yerine getiren BYEGM yetkilileri, sabahın erken saatlerinde Anadolu'nun dört bir yanından gelen delegeleri tek tek karşıladı ve seçimler hakkında bilgilendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Sefa Özdemir, Divan üyeliklerine İsmet Akıncı, Mehmet Ergün, Selami Bilgin ve Barina Utkan oy birliği ile seçildi.

Kolaylı, Arslan ve Erzen'e büyük destek

Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin belirleneceği seçimlere toplam 8 aday başvuruda bulundu. Toplam 492 delegeden, oy kullanan 461 delegenin oyunu alan Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen yeniden seçimi kazanarak, BİK Genel Kurul üyeliği ve BYEGM Kartları Komisyonu üyeliğine seçildi.

Kolaylı, Arslan ve Erzen, kendilerine destek veren tüm delegelere teşekkür ederek,kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını ve sorunların çözümünde gece gündüz çalışacaklarını söyledi.