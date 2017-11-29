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Anadolu Geçiş Tarafında Bulunan Şüpheli Bir Çanta Nedeniyle Trafiğe Kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yeniden Trafiğe Açıldı.

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Anadolu Geçiş Tarafında Bulunan Şüpheli Bir Çanta Nedeniyle Trafiğe Kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yeniden Trafiğe Açıldı.
IHAAW223422-ASA/29-11-2017 - Anadolu geçiş tarafında bulunan şüpheli bir çanta nedeniyle trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler köprüsü yeniden trafiğe...

IHAAW223422-ASA/29-11-2017 - Anadolu geçiş tarafında bulunan şüpheli bir çanta nedeniyle trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler köprüsü yeniden trafiğe açıldı. 29.11.2017 22:34:22 TSI NNNN

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