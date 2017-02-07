Anadolu Güvenlik Koruculuları Başkanı Sözen Şemdinlide

Anadolu Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen Şemdinlide güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Anadolu Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen Şemdinlide güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda güvenlik korucularıyla bir araya gelen Anadolu Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, korucuların sıkıntılarını dinledi. Sözen burada yaptığı açıklamada; "Biz burada güvenlik korucularımızın sıkıntılarını gidermek için buradayız. Bizim burada olmamızın amaçlarından biri de şuanda ülkemizin zor durumlardan geçtiği bu dönemde önümüzdeki günlerde olacak referandum süreci daha Cumhurbaşkanımız tarafından onay verilmemişken biz gecen hafta Şırnak Federasyon başkanımızla birlikte bu hareketi Şırnak'ta başlattık. Bugün de Hakkari'de devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer illerimizde de toplantılara devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya Hakkari 26. Dönem Milletvekilli Mehmet Fırat, Şemdinli Korucular Dernek Başkanı Feyzullah Şen, Şırnak Korucular Derneği Başkanı Mehmet Göngür, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya katıldı.