Anadolu Karikatürcüler Derneği’nden 10. Yıl Sergisi

Anadolu Karikatürcüler Derneği, kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla özel bir sergi açtı.

Anadolu Karikatürcüler Derneği, kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla özel bir sergi açtı.

Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi'nde açılan sergide 70 karikatür yer aldı.

Anadolu Karikatürcüler Derneği Başkanı Ahmet Aykanat, Nilüfer Belediyesi'nin her zaman karikatür sanatına destek verdiğini belirterek, Başkan Mustafa Bozbey'e "2017 Karikatür Hizmet Ödülü" verilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da "Karikatür izlediğimde her konuda gündemi takip edebiliyorum. Karikatür dünyası çok zengin. Biz böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Kurum olarak derneğimizle iş birliği yapmaya her zaman hazırız" dedi.

Konuşmaların ardından Ahmet Aykanat, "2017 Karikatür Hizmet Ödülü'nü Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Başkan Yardımcısı Bukle Erman'a verdi. Aykanat ayrıca Bozbey'in karikatürünü de Erman'a teslim etti.

İnteraktif çizim bölümünün de yer aldığı sergi ilgi görüyor. 36 karikatüristin 70 eserinin yer aldığı sergi 17 Mart 2017 tarihine kadar açık kalacak.