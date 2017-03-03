Anadolu Lisesi Öğrencileri Ygs Sınavı Öncesi Kahvaltıda Buluştu

Kütahya'nın Pazarlar Anadolu Lisesi öğrencileri, 12 Mart pazar günü yapılacak YGS öncesi okul yönetimi tarafından düzenlenen kahvaltıda moral buldu.

Kütahya'nın Pazarlar Anadolu Lisesi öğrencileri, 12 Mart pazar günü yapılacak YGS öncesi okul yönetimi tarafından düzenlenen kahvaltıda moral buldu.

Pazarlar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen moral kahvaltısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Duran, öğretmenler ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Öğretmenler, hazırlanan kahvaltıda öğrencilerle beraber yiyerek, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) de öğrencilere başarılar dilediler.

Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Duran, "Sınava girecek öğrencilerimizin sınav stresini azaltmak için böyle güzel bir etkinliğe imza attık. Yemek Programının hazırlanışında katkısı bulunan ve burada olan bütün herkese teşekkür ederim, 12 Mart Pazar günü yapılacak olan YGS sınavında öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.

Kahvaltıda söz alan 12. sınıf öğrencileri de arkadaşlarına başarı dileklerinde bulundular. Kahvaltı bitiminde Pazarlar Anadolu Lisesine gösterdiği ilgi ve destek için öğrenciler tarafında İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi'ye teşekkür plaketi sunuldu.(MB-EFE)