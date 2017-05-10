Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Uluslararası Korolar Festivalinden Ödülle Döndü

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, başarılı çalışmalara imza atmaya ve ödül toplamaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, başarılı çalışmalara imza atmaya ve ödül toplamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 4-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "5. SANSEV Uluslararası Korolar Festivali"ne katılan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, "Çocuk Korosu" ve "Gençlik Oda Korosu" kategorilerinde gösterdiği performansla "Müzikalite-Müzikal Dinamiklerde Başarı" ödülüne lâyık görüldü. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Devlet Konservatuvarı böylelikle Anadolu Üniversitesi'ni bir kez daha başarıyla temsil etmiş oldu.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının her iki korosu; Gökçen Koray, Suna Çevik, Mustafa Apaydın, Yücel Elmas, Atilla Çağdaş Değer, Seval Köse, Vladimir Viladimirovgibi saygın koro şeflerinin ve SANSEV Derneği Başkanı Nursel Öncül, Can Aksel Akın, gibi değerli müzisyenlerin de bulunduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınarak ödüle lâyık görüldü.