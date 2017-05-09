  • BIST 95.018
  • Altın 141,048
  • Dolar 3,5941
  • Euro 3,9152
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 19 °C

Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde Tanıtım Standı Açtı

» »
Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde Tanıtım Standı Açtı
Anadolu Üniversitesi, üniversite öğrencilerine sınav şartı olmadan ikinci üniversiteyi okuma şansı veriyor.

Anadolu Üniversitesi, üniversite öğrencilerine sınav şartı olmadan ikinci üniversiteyi okuma şansı veriyor.

Anadolu Üniversitesi'nin İzmit şubesinin ikinci üniversite tanıtımları Kocaeli Üniversitesi'nde başladı. Umuttepe kampüsünde açılan stantta öğrencileri bilgilendiren görevliler, ikinci üniversitenin avantajlarını öğrencilerle paylaştılar. Stant görevlileri gelen öğrencilere, herhangi bir yüksek öğretimde okuyan yada mezun olmuş üniversite öğrencilerinin programla sınavsız bir şekilde ikinci üniversiteyi okuma şansı elde edebileceğini ve Anadolu Üniversitesi'nin İkinci Öğretim programında 34 önlisans, 17 lisans programıyla geniş çaplı seçim şansı tanıdığını anlattılar.

İkinci Üniversite programının tanıtımını yapan Anadolu Ünivarsitesi İzmit Şube Müdürü Suna Altuner, "Anadolu üniversitesi yaklaşık bir buçuk milyon öğrencisiyle açık öğretim sistemine yüksek öğretim sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstleniyor. Üniversite öğrencileri olarak sizinde hayalleriniz bir diplomaya sığmıyorsa ikinci üniversite fırsatını kaçırmayın" dedi.

Öte yandan Anadolu Üniversite'sinin tanıtım stantları 12 Mayıs Cuma gününe kadar Kocaeli Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde çalışmalarını sürdürecek. Üniversiteden sonra 13-21 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kitap Fuarı'nda stant çalışmalarına devam edecek.

Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde Tanıtım Standı Açtı

Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde Tanıtım Standı Açtı

Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde Tanıtım Standı Açtı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman Üniversitesinde Sosyal Sorunlar Konulu Seminer09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Borç Yapılandırmasında Süreyi Kaçıranlara Müjde09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Üniversite Öğrencileri Doğa Gezisi Yaptı09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • İmam Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Karaduman’dan ‘Eşit Mesafe’ Vurgusu09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Muhtar Dilmaç’tan Mahalle Sakinlerine Avantaj Card Hizmeti09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Baja Rallisi Şehitler Adına Olacak09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Yedikleri Mantardan Zehirlendiler09 Mayıs 2017 Salı 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti