Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinden Uluslararası Başarı

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi Fatma Törehan, "Biz...

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi Fatma Törehan, "Biz orada gerçekten istedik ve başardık. Şimdi önümüzde bir turnuva daha var. Onda da şampiyonluk istiyoruz" dedi.

Güney Kore Dünya Üniversiteler Arası Yaz Olimpiyatları kapsamında düzenlenen "Dünya Üniversiteler Arası Tekvando Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri Bengü Alkan ve Fatma Törehan başarı hikayelerini İHA muhabiriyle paylaştı. Geçen ay Güney Kore'den dünya üçüncülüğü ile dönen iki arkadaş bir sonraki hedefin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

"Şampiyonluk istiyoruz"

2004" yılından beri tekvando yaptığını belirten ASKİ Spor Kulübü sporcusu Fatma Törehan'ın, 2014 yılında ilk elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından Avrupa Şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü bulunuyor. Son olarak Kore'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Tekvando Şampiyonası'na katılan milli sporcu, orada da ilk defa dünya üçüncülüğü elde ederek ülkesine madalyayla döndü. Olimpiyatlara hazırlanma sürecini anlatan Törehan, "Bizim normalde tek kampımız oluyor. 15 gün veya 1 ay hazırlanıyoruz. Günde ikişer, üçer saat çift idman oluyor. Zaman zaman sakatlanmalar oluyor tabii bu antrenmanlarda. Bunun dışında psikolojik olarak kendimizi hazırlama süreçleri var. Üniversitelerde dünya ülkelerinde başarılı olan birçok ülke var. Biz orada gerçekten istedik ve başardık. Şimdi önümüzde bir turnuva daha var; onda şampiyonluk istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sefer hedefimiz daha da büyük"

Ankara Adliye Spor Kulübü sporcusu Bengü Alkan ise tekvando ile tanışması, başarıları ve hedefleri ile ilgili şunları kaydetti:

"Almanca öğretmenim Datça'da tekvando yapıyormuş. Ondan özendim aslında tekvandoya. Daha sonra Ankara'ya geldim poomseye başladım. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden şeref öğrencisi olarak mezun oldum. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi'nden de bu sene mezun oldum. Anadolu Üniversitesi'ni temsilen üniversite olimpiyatlarına katıldık, Fatma arkadaşımla üçüncü olduk. İlk milli takım deneyimim ise 2014 Meksika Dünya Şampiyonasında oldu. Orada da takım halinde üçüncü oldum. Ondan sonra Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Birçok Türkiye ve uluslararası şampiyonluklarım var. Bir ay sonra da tekrar Tayvan'da yapılacak olan üniversiteler arası olimpiyatlara katılacağız. Bu sefer hedefimiz daha da büyük. Hedef şampiyonluk."