Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Mezunları 30’uncu Yıllarında Da Bir Aradalar

"Özel Eğitim Bölümü 30. Yıl Mezun Buluşması", Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

"Özel Eğitim Bölümü 30. Yıl Mezun Buluşması", Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın katılımıyla Eğitim Fakültesi C Blok Şefik Yaşar Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü mezunlarını bir araya getiren buluşmada Prof. Dr. Naci Gündoğan, özel eğitim alanının önemini ve Anadolu Üniversitesi'nin bu alanda yaptığı çalışmaları dile getirerek, "Özel eğitim alanının ne kadar önemli olduğunu her yerde dile getirmeye çalışıyorum. Bu sene Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği bir törenle Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesine, özel eğitim alanına yapmış olduğu katkılardan dolayı Yükseköğretim Üstün Başarı Ödülü verildi. Bu da bizim bu alandaki öncülüğümüzü tescil etti. Özel eğitim alanımızla her zaman gurur duyuyorum. Üniversitemizin stratejik planında da zaten dört öncelikli alan arasında özel eğitim yer alıyor. Geçtiğimiz yıl bir TÜBİTAK projemizi tamamladık ve bu yıl da Kalkınma Bakanlığı'na özel eğitim alanında "Mükemmeliyet Merkezi" kurma hedefiyle başvurumuzu yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Anadolu Üniversitesi'nin, özel eğitim alanında Türkiye'de "Mükemmeliyet Merkezi'ne sahip tek üniversite olacağına inanıyorum. Hem fiziksel hem de insan kaynağı altyapımız yeterli" dedi.

"Özel eğitim alanında Anadolu Üniversitesi bir marka değeri taşıyor"

Özel eğitim alanında Anadolu Üniversitesi'nin bir marka değeri taşıdığını belirten Rektör Gündoğan, "Üniversiteler, özel eğitim ile ilgili bir alan kurmak istese mutlaka bizimle iletişime geçerek öğrencilerimizi, mezunlarımızı yönlendirmemizi istiyorlar. Bu durum bizim özel eğitim alanında bir marka değeri taşıdığımızın göstergesi. Ama bunu daha da geliştirmemiz lâzım. Sahip olduğumuz çok güzel bir miras var. Özel eğitim alanındaki "Mükemmeliyet Merkezi', inşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek. İki Eylül Kampüsü'nde özel eğitimle ilgili birimleri kurup bu merkezi tek bir alana taşımayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Üniversiteler aslında mezunlarıyla değerlidir"

Rektör Gündoğan, Anadolu Üniversitesi'nin mezunlarını bir araya getiren bu buluşmaların öneminin altını çizerek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu mezun buluşmalarının gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dayanışmanın bölümlerden başlayarak fakültelere, üniversiteye kadar uzanması lâzım. Anadolu Üniversitesi şu ana kadar 8 milyon 400 bin kişiyi öğrencisi yaptı. Bunların içinde de 2 milyon 800 bin mezunu bulunuyor. Sadece Türkiye'de değil, belki de dünyada en fazla mezuna sahip ilk üç üniversiteden biriyiz. Mezunlar Birliği aracılığıyla fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Zaten biliyorsunuz ki üniversiteler aslında mezunlarıyla değerlidir. Fiziksel mekânlar ise gelip geçici şeyler. Önemli olan mezunlarınızın sektördeki namıdır. Dolayısıyla biz mezunlarımızla her zaman iftihar ettik. Özel eğitimin bizim için özel bir yeri olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü neredeyse özel eğitim alanında mezun olan her iki kişiden biri Anadolu Üniversitesi kökenli. İnşallah bundan sonra da bu başarımızı katlayarak devam ettireceğiz."

"Türkiye'nin her yerinde özel eğitimcileri görmek bizi gururlandırıyor"

Mezun buluşmalarının ne kadar değerli olduğunu vurgulayan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak, "Benim bu üniversitede 31'inci yılım. Sizinle bu şekilde buluşuyor olmak gerçekten çok keyifli. Türkiye'nin her yerinde özel eğitimcileri görmek bizi gururlandırıyor. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Üniversitemizin temelinde engellilere yönelik çalışmalar olduğu için sizin de katkılarınızı çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Atilla Cavkaytar ise, özel eğitim alanının Türkiye'nin her yerinde hizmet verdiğini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: "Özel eğitimciler olarak Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyoruz ve bununla gurur duyuyorum. Bu buluşmayı çok önceden planlamıştık ve zaman zaman da dile getiriyorduk. Gelenleri acaba nasıl göreceğiz diye düşünüyorduk. Ama herkes ilk günkü gibi pırıl pırıl. Ben de üniversiteye ilk geldiğim zamanı hatırladım. Hepimiz buraya çok büyük umutlarla ve hayallerle geldik. Anadolu Üniversitesi bizim bu umutları gerçekleştirmemizde vesile oldu. "

Katılımcılara "30. Yıl Belgeleri"nin verilmesinin ardından buluşmaya katılamayanlarla görüntülü konuşma gerçekleştirilirken ayrıca mezunların anılarından derlenen bir slayt gösterisi sunuldu. Özel Eğitim Bölümü "30. Yıl Mezun Buluşması" programı, Prof. Dr. Yahya Özsoy'un büstünün ziyareti, Eskişehir turu, akşam yemeği ve pazar kahvaltısı ile son buldu.