Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası Dünyaca Ünlü Piyanist Şevki Karayel’e Eşlik Edecek

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO), Devlet Konservatuvarı bünyesinde gerçekleştirdiği konser programlarıyla müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Ünlü besteciler J. S. Bach ve U. C. Erkin'in eserlerine yer verilecek konserde Şef Murat Sümer yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, konser solisti olarak sahne alacak dünyaca ünlü Piyanist Şevki Karayel'e eşlik edecek. Konserde, J. S. Bach'tan "3 Numaralı Orkestra Suiti Air, Konçerto No. 1 Re Minor BWV 1052, Konçerto No. 5 Fa Minor BWV 1056", U. C. Erkin'den ise "Sinfonietta" eserleri seslendirilecek.

Konserin, 23 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonunda gerçekleşeceği bildirildi.