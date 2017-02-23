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Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümü Öğrencileri Unıcera’ya Hazır

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Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümü Öğrencileri Unıcera’ya Hazır
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü son sınıf öğrencilerinin eserleri, Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda (UNICERA)...

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü son sınıf öğrencilerinin eserleri, Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda (UNICERA) yer alacak.

Prof. S. Sibel Sevim ve Arş. Gör. Nesin Yeşilmen tarafından Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde yürütülen Endüstriyel Seramik Dekorları dersi kapsamında, son sınıf öğrencilerinin uzun bir araştırma ve çalışma sürecinin ardından üretmiş oldukları projeleri, 8-12 Mart tarihleri arasında UNICERA Fuarında yer alacak. Türkiye ve seramik sektörü için önemli bir yere sahip olan ve CNR EXPO'da gerçekleştirilecek olan fuar, seramik sektörü, tasarımcılar ve seramik bölümü öğrencileri için büyük önem taşıyor. Tasarımlar yapılırken kültürler, tarih, doğa ve günümüz eğilimlerini göz önünde bulunduran Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü son sınıf öğrencileri, birbirinden farklı ve özgün dekor, yer ve fon karolarını aslına uygun ölçeklendirerek boyut kazandırdı ve 70'e 100 santimetre ebatlardaki paftalarda sergilenmek üzere hazırladı.

"Sanat ve sektör ilişkisini kurarak çalışmak öğrenciler için önemli bir deneyim"

Ders kapsamında gerçekleştiren tasarımların UNICERA'da sergilenecek olmasının öğrencilerin motivasyonunu arttırarak, çok farklı tasarımların ortaya çıkmasını sağladığını belirten dersi yürüten Öğretim Üyesi Prof. S. Sibel Sevim, "Her biri kendini ve sanatını en iyi şekilde yansıtacağı konuyu bularak, derin araştırma ve denemeler sonucu nihai tasarımlarını ürettiler" diye konuştu.

Sanat ve sektör ilişkisini kurarak çalışma yapmanın öğrencilerde farklı bir bakış açısı oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Sevim, "Ayrıca, öğrencilerin mezuniyet öncesinde bu tecrübeyi yaşaması, sektörün iç dinamikleri ile beraber tasarımlarının sergilenecek olması, öğrencilerim açısından büyük bir deneyim olacaktır" diyerek mezuniyet öncesi böyle bir deneyimin kariyer yapma ve iş bulma gibi fırsatlara daha kolay ulaşmayı sağlayabileceğini umduğunu kaydetti.

Sektör açısından fuarın, böylesi birlikteliklerle özgün tasarımlara sahip genç beyinleri tanıma ve kendileri ile çalışabilecek adayları önceden belirleme fırsatı oluşturduğuna değinen Prof. Sibel Sevim, "Hepsinden öte, yurt dışına olan tasarım bağımlılığının ortadan kalkması, ülkemize ekonomik anlamda ciddi geri dönüşümlerin olması adına bu fuara katılacak olmamızın önemini vurgulamak isterim" diyerek fuarın farklı alanlarda büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü son sınıf öğrencilerinin tasarımları fuarın 8. Salon B11 no'lu bölümde ziyarete açık olacak.

Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümü Öğrencileri Unıcera’ya Hazır

Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümü Öğrencileri Unıcera’ya Hazır

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