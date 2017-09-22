Anadolu Üniversitesi’nde Yeniden "Başka Sinema" Günleri

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Başka Sinema ortaklığında Eskişehir'in kültür ve sanat hayatına destek olmak amacıyla...

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Başka Sinema ortaklığında Eskişehir'in kültür ve sanat hayatına destek olmak amacıyla "Başka Sinema"günleri, Sinema Anadolu'da Eskişehirli sinemaseverler ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

26 Eylül Salı günü Manifestofilminin gösterimiyle başlayacak olan Başka Sinema günleri, "Her Güne Bir Festival" sloganı ile sinemaseverlerin özledikleri filmleri izleme fırsatını sunaraksabırsızlıkla bekledikleri bağımsız filmleri erişilebilir kılacak. Başka Sinema, iki yıl önce Eskişehir'de özel bir sinema zincirinde, geçen yıl ise Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde film gösterimleri gerçekleştirerek Eskişehirli sinemaseverler ile

buluşmuştu. Bu yıl ise Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Bilimleri Fakültesinindesteği ile Başka Sinema,Eskişehir'de vizyona girme şansı az olan nitelikli bağımsız filmleri sinemaseverlere sunacak.

Sinema Anadolu yenilendi

Uluslararası Eskişehir Film Festivali'ni Eskişehir'e kazandıran Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Bilimleri Fakültesi, gerek üniversite öğrencilerini gerekse Eskişehir vatandaşlarını vizyona giren sanatsal filmlerle buluşturmak amacıyla Yunus Emre Kampüsü içindeki Sinema Anadolu'da pek çok yenilik gerçekleştirdi. Bu yenilikler arasında 4K teknolojisinin olduğunu belirten İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, "Türkiye'nin pek çok şehrindeki sinemalarda olmayan bir teknoloji ile Sinema Anadolu, Eskişehir'de özel sinema zinciri niteliğinde bir hizmet verecek. Başka Sinema günleri ile Eskişehir'deki diğer sinemalarda vizyona girmeyen daha kültür sanat niteliği ağır basan bağımsız filmleri Eskişehirli sinemaseverler ile buluşturmayı hedefliyoruz. Başka Sinema'da bilet fiyatları, öğrencilerimizin de katılımının yoğun olması için çok uygun tutuldu. Her hafta farklı bir filmin izleyiciler ile buluşacağı sinema seans saatleri ise: Salı, Çarşamba ve Perşembe 18.45, Cuma 12.15 ve 18.45, Cumartesi ise 14.15 şeklinde olacak. Eğer bir aksilik olmaz ise her ay bir yönetmenin katılımı ile söyleşili seanslarımız da olacak" dedi.

Film gösterimleri sadece Anadolu Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeline değil, aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri ve bütün Eskişehir sakinlerine de açık olacak. Aynı zamanda filmler, KÜL 199 Kültürel Etkinlikler dersi kapsamında da değerlendirilecek.