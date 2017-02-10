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Anadolu Üniversitesi’nden ‘E-sertifika Programları’yla Kişisel Gelişime Destek

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Anadolu Üniversitesi’nden ‘E-sertifika Programları’yla Kişisel Gelişime Destek
Anadolu Üniversitesi, bilgi ve tecrübesini Açıköğretim Sistemi e-sertifika programları aracılığıyla toplumun bütün kesimleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi, bilgi ve tecrübesini Açıköğretim Sistemi e-sertifika programları aracılığıyla toplumun bütün kesimleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Zaman problemi yaşayan, üniversitede eğitim alma imkanı bulamayanlar ile kendini geliştirmek isteyenler için, Anadolu Üniversitesi e-sertifika programları yaşam boyu öğrenme fırsatları sunuyor. En az lise diplomasına sahip herkes bu programlardan yararlanabiliyor. e-sertifika programlarında eğitim ve öğretim internete dayalı olarak uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilerek, zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme sağlanıyor. Herhangi bir işte çalışanlar, ev hanımları, öğrenciler ya da kendi işini kurmayı düşünen girişimciler bu programlara katılarak bilgisayarının başından kalkmadan, kendisi için önemli olanaklar sağlayacak bir sertifikaya sahip olabilecek. Alacakları sertifika saygın ve güvenilir bir kurumsal güce sahip Anadolu Üniversitesi'nin imzasını taşıyacak.

15 yeni e-sertifika programı

2017 yılında açılan yeni sertifika programları ise şöyle:

"İşletmelerde Bilgi Yönetimi, Bilgi Sistemi Tasarımı, Temel Mutfak Kültürü, Dış Politika ve Diplomasi, Temel Sendikal Haklar, Yaşlı Psikolojisi ve Stres Yönetimi, Yönetici Asistanlığı, Türk Halk Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, İletişim Becerileri, Kurumsal Reklamcılık ve İletişim Yönetimi, Özel Olay Yönetimi ve Sponsorluk, Siyasal İletişim, Görsel İletişim Bilgisi, Temel Basın Fotoğrafçılığı."

30 Ocak tarihinde başlayan kayıt başvuruların 17 Şubat tarihine kadar internet üzerinden "http://esertifika.anadolu.edu.tr/" adresinden yapılacağı belirtilirken, "Anadolu Üniversitesi, e-Sertifika Programları ile bireylere ve kurum çalışanlarına bir adım öne geçme fırsatı sunuyor" ifadeleri kullanıldı.

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