Anadolu Yayıncılar Derneğinden Filistin’e Destek Mesajı

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Filistin Enformasyon Bakanı Mahmut Halife ile görüştü.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Filistin Enformasyon Bakanı Mahmut Halife ile görüştü.

AYD Başkanı Sinan Burhan ve Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır, Bağdat'ta Filistin Enformasyon Bakanı Mahmut Halife ile görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede, AYD Başkanı Burhan, Türkiye'nin ayakta olduğunu ifade ederek, "Kudüs, Müslümanların şehridir. Türk halkı acınızı paylaşıyor, ABD'nin kararını tanımıyor. Yerel medya Filistin'in yanında, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet de yanınızda" dedi.

Bakan Halife ise Türk hükümetinin ve halkının desteğini çok değerli bulduklarını belirterek, "Türkiyeyi yakından takip ediyoruz. Ülkenizde yapılan gösterilere katılım çok yoğun oluyor. Size şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.