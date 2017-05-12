  • BIST 95.530
  • Altın 141,810
  • Dolar 3,5886
  • Euro 3,9015
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

» »
Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın başkanlık ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali teknik toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın başkanlık ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali teknik toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya çeşitli illerden gelen antrenörler ve hakemler katıldı. Toplantıda açıklama yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi, sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması Milli takımlara alt yapı sağlaması gibi amaçlarla oluşturulduğunu belirtti. Yıldız, "Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final müsabakalarına ev sahipliği yapmanın vermiş olduğu memnuniyeti yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza Anadolu Yıldızlar Ligi Projesinden ve Türkiye Finalini İlimize vermelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Müsabakalarda görev alacak hakem, antrenör ve sporculara başarılar diliyorum"dedi.

Öte yandan, Anadolu Yıldızları Ligi Badminton Türkiye Finali müsabakalarında 16 ilden toplam 85 sporcu mücadele edecek olup, 20 hakemin de görev alacağı belirtildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Duymuş’tan Sağlık Ocağı’na Ziyaret12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Hemşireler Günü Kutlanıyor12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Neü’de "İslam Dünyasının Gelişmesinde İslam Dünyası Bilimler Akademisinin Rolü" Konuşuldu12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Erü’de ‘Nefs Psikolojisi’ Semineri Düzenlendi12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ın Anneler Günü Mesajı12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Osmangazi Ortaokulundan İngilizce Festivali12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Bilecikspor’da Olağan Kongre Tarihi Belli Oldu12 Mayıs 2017 Cuma 15:04
  • Van’da ‘Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Ve Deizm’ Sempozyumu12 Mayıs 2017 Cuma 15:04
  • Engelli Öğrenciler Hem Eğlendi Hem De Eğlendirdi12 Mayıs 2017 Cuma 15:04
  • Başkan Ayaz’dan Gençlere Ve Geleceğe Yatırım12 Mayıs 2017 Cuma 15:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti