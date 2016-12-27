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Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Karması Seçmeleri Yapıldı

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Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Karması Seçmeleri Yapıldı
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilene "Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Karması Seçmeleri" Efeler Mimar Sinan Spor...

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilene "Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Karması Seçmeleri" Efeler Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi talimatına göre 2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporcular ile 2016 vizeli okul veya kulüp vizeli sporcular müsabakalara katılabildi. Judo İl Karması Seçmelerine il genelinden 23 erkek, 14 bayan sporcu olmak üzere 37 sporcu katıldı.

Yapılan müsabakalar sonucunda; erkekler 30 kg.da 1'inci Gürkan Tuna, 34 kg.da 1'inci Ömer Altıntaş, 2'nci Mehmet Can Tekin, 38 kg.da 1'inci Ahmet Bilal Bozkurt, 2'nci Serhat Uslanmaz, 3'üncü Mert Akıncı, 42 kg.da 1'inci Hakkı Işık, 2'nci Nejat Karabacak, 3'üncü Hidayet Işık, 46 kg.da 1'inci Muhammet Enes Asacak, 2'nci İlhan Geldegül, 3'üncü Halil Berke Erdem, 50 kg.da 1'inci Mehmet Can Parlak, 55 kg.da 1'inci Necati Fışgın, 2'nci Muhammet Bayındır, 3'üncü Samet Akkaş, 3'üncü Kamil Taşdelen, 60 kg.da 1'inci Fettah Kaynar, 2'nci Eray Karademir, +66kg.da 1'inci Kürşat Talha Vapur, 2'nci İbrahim Arıkoğlu, 3'üncü Necati Emre Akarcan ve yine 3'üncü Yiğit Yağcı oldu.

Bayanların müsabakasında ise; 32 kg.da 1'inci Buse Kobaç, 36 kg.da 1'inci Berivan Saray, 44 kg.da 1'inci Büşra Çakır, 2'nci Sıla Güneş Demir, 48 kg.da 1'inci Pınar Öztürk, 2'nci Gönül Cambaz, 3'üncü Cemile Çalışkan, 3'üncü Beyza Dingil, 52 kg.da 1'inci Simge Pınar, 2'nci Dilara Arslan, 3'üncü Yağmur Çaçıroğlu, 57 kg.da 1'inci Raife Taşdemir, 63 kg.da 1'inci Hatice Vandemir, 2'nci Betül Akkurt oldu.

Aydın'ı Temsil Edecek Judo İl Karması Seçmesi Belli Oldu

Yapılan müsabakalar sonucundan erkekler ve bayanlarda sıkletlerinde 1'inci olan sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek. Erkeklerde sıkletlerinde 1'inci olan 9 sporcu, bayanlarda sıkletlerinde 1'inci olan 7 sporcu Aydın'ı 21 - 22 Ocak 2017 tarihlerinde Kütahya'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakalarında temsil edecek.

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