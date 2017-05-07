  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Anadolunun En Etkin 50 İş İnsanı

» »
Anadolunun En Etkin 50 İş İnsanı
Tiryaki Holding ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Ahmet Tiryakioğlu, Ekonomist Dergisinin 2017 yılı "Anadolu'nun...

Tiryaki Holding ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Ahmet Tiryakioğlu, Ekonomist Dergisinin 2017 yılı "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasında, 22'inci sırada yer aldı.

Ekonomist Dergisi bu yıl altıncısını düzenlediği Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasının 2017 sonuçlarını açıkladı. Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının listenin en başında yer aldığı araştırmada, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, bu yılda ilk sıradaki yerini korurken, Tiryaki Holding ve GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise 22. sırada yer aldı. Tiryakioğlu, 2015 yılında yapılan "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı araştırmasında ise 27'inci sırada yer almıştı. Anadolu'nun en etkin iş adamları arasında gösterilen Ahmet Tiryakioğlu için dergide, "Gaziantep'te mercimek işleme tesisiyle iş hayatına adım atan Tiryakioğlu ailesi, bugün Türkiye'nin en büyük tarım işletmelerinden birisine sahip. Tiryaki Agro, Gaziantep, Mersin, Trabzon, Çorum ve Bandırma'daki tesislerinde üretim yapıyor. 80 ülkeye ihracat yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Tiryakioğlu için aynı zamanda Gaziantep Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürütmekte" denildi. Tiryakioğlu'nun Gaziantep Ticaret Borsası'nda sürdürdüğü çalışmalara da değinildiği dergide, "Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı et borsası ve et halini Gaziantep'e kazandıracak girişimin öncüsü oldu. 30 bin metrekarelik Et Borsası ve Hali'nin temeli önümüzdeki ay atılacak" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca dergide Anadolu'nun en etkin iş insanları için "Kurdukları şirketlerle bulundukları kentleri zenginleştiren, istihdam sağlayan, vergi rekoru kıran, yaptıkları sosyal yatırımlarla bölgelerini kalkındıran bu isimler, Anadolu'ya yön veriyorlar" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uygulama Merkezindeki Fidanlar Meyve Vermeye Başladı07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Kocaeli’nde Mahalle Halkı Afetlere Hazır07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • İzmit’ten Ağrı’ya Yardım Eli07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Başkan Vekili Öztürk’e Muhtarlardan Övgü07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Osmaniye’de Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Başkan Gökçek Muhtarlarla Bir Araya Geldi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Hatay’ın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Mersin’in 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Adana’nın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti