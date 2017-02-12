Anadolu'nun lezzetleri burada

Samsun'un Canik İlçesi'nde Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin müşterilere sunulacağı Ashan Restoran hizmete açıldı. Düzenlenen açılış törenine çok sayıda davetli katıldı

Hizmet sektöründe yatırımları çeken Samsun'un Canik ilçesi yeni bir yatırıma daha ev sahipliği yaptı. Okan Kara ve Burak Koraloğlu ortaklığında Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Altıntaşlı Sokak No:2 üzeri Canik Kaymakamlığı karşısında hizmete açılan Ashan Restoran, Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini müşterilerinin beğenisine sunacak.

Ashan Restoran'ın açılışı, Canik Belediye Başkanı Alican Usta, Canik AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, SADEF Bölge Başkanı Köksal Akman, MHP Canik İlçe Başkanı Kemal Saral ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle gerçekleştildi.

Açılış kurdelesini kesen ve 'Hayırlı Olsun' dileklerini ileten Başkan Yardımcısı Usta, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz, istihdamın artırılması konusunda bir milli seferberlik başlattı. Bu kapsamda yapılan yatırımları çok önemsiyorum. Canik yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Açılışını yaptığımız bu işletmenin hayırlı olmasını ve bol kazançlar elde etmesini temenni ediyorum" dedi.

YENİ LEZZETLER SUNULACAK

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminden sonra kurban kesilerek dua yapıldı. Okan Kara ve Burak Koraloğlu Anadolu'nun bütün lezzetlerini tatmaya işletmeye herkesi davet ederek, "Kahvaltı, yemek, ızgara, pide ve içecek çeşitlerimiz ile müşterilerimizin hizmetindeyiz. Yeni bir lezzeti Samsunlularla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Herkesi bu lezzetleri tadmaya davet ediyoruz" dedi. Öte yandan Ashan Restoran, 0362 238 58 29 numaralı Alo Paket hattından ev ve işyerlerine servis yapıyor. Anlaşmalı bazı firmalarla fişli ve kartlı olarak müşterilere hizmet verildiği bildirildi.