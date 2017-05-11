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Anamur Emniyeti ’Alkol Gözlüğü’ İle Farkındalık Oluşturdu

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Anamur Emniyeti ’Alkol Gözlüğü’ İle Farkındalık Oluşturdu
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğünce Trafik Haftası dolayısıyla "Emniyet Kemerinizle Dost Olun" projesi kapsamında açılan stantta bir insanın 100 promil...

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğünce Trafik Haftası dolayısıyla "Emniyet Kemerinizle Dost Olun" projesi kapsamında açılan stantta bir insanın 100 promil alkollü araç kullandığında neler yaşayabileceğini gösteren gözlüğü takanlar zor anlar yaşadı.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Emniyet Kemerinizle Dost Olun" projesi kapsamında Eski Cumhuriyet Meydanı'na stant açtı. Stantta en dikkat çeken ise alkollü gösteren gözlük oldu. Bir insanın 100 promil alkollü araç kullandığında neler yaşayabileceğini gösteren gözlüğü takanlar zor anlar yaşadı. Alkol gözlüğünü takanlar, kaleye futbol topuyla şut attı. Ancak vatandaşlar topu çift gördükleri için vuruş yapamadılar. Bazı vatandaşlar ise topa vururken düşme tehlikesi yaşadılar.

Emniyet görevlileri, alkol alarak araçla trafiğe çıkanların nesneleri çift gördüğünü belirterek, alkol almamaları, alkollü olarak araç kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Eski Cumhuriyet Anıtı civarında trafik uygulaması yapan Anamur Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri de, sürücülere kurallara uymaları uyarısında bulunarak, sürücülere broşür, oto kokusu ve oto peçeteleri hediye etti.

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