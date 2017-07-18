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Anamur’da Zeytinlik Yangını Korkuttu

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Anamur’da Zeytinlik Yangını Korkuttu
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında, çok sayıda zeytin ağacı yanarak kül oldu.

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında, çok sayıda zeytin ağacı yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Kızılaliler Köyü Bağla yolu Harlavık mevkisinde, bugün saat 15:00 sularında çıkan henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zeytin ağaçları tutuştu. Evlere ve seralara yakın olan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgarın ters esmesi, yangının evlere ve seralara sıçmasını engeldi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında çok sayıda zeytin ağacı yanarak kül oldu.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Anamur’da Zeytinlik Yangını Korkuttu

Anamur’da Zeytinlik Yangını Korkuttu

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