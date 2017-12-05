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Anaokulu Öğrencileri Asker Ağabeylerini Unutmadı

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Anaokulu Öğrencileri Asker Ağabeylerini Unutmadı
Hatay'da anaokulu öğrencileri, Tunceli'de görev yapan askerler için komando andı okudu.

Hatay'da anaokulu öğrencileri, Tunceli'de görev yapan askerler için komando andı okudu.

Antakya ilçesi Zübeyde Hanım Anaokulunda okuyan 6 yaşındaki öğrenciler okul öğretmeni Gülnur Güneş Şah eşliğinde Doğu'da görev yapan askerler için etkinlik düzenledi. 6 yaş grubu öğrencileri Tunceli Geyiksuyu Jandarma Komando Taburunda görev yapan askerler için sınıflarında komanda yemini edip resim yaptılar. Minikler, Tunceli'de özel tim komandolarının görev yaptığı karakolda zor şartlar altında vatan hizmetini gerçekleştiren askerler için çizdikleri resimlerde onlara sevgilerini anlattılar.

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