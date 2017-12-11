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Anaokulu Öğrencileri İçin Bisiklet Kullanımı Eğitimi

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Anaokulu Öğrencileri İçin Bisiklet Kullanımı Eğitimi
Burdur'un Bucak ilçesinde anaokulu öğrencilerine Bisiklet Kullanımı Bilgilendirme Eğitimi verildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde anaokulu öğrencilerine Bisiklet Kullanımı Bilgilendirme Eğitimi verildi. Bucak Zübeyde Hanım Anaokulunda ki öğrenciler için "Bisiklet Kullanımı Bilgilendirme Eğitimi" düzenlendi.

Bisiklet Kullanımı Bilgilendirme Eğitimi ile çocuklara bisiklet kullanırken dikkat etmesi gerekenler ve güvenlikleri için kullanması gereken donanımlar anlatıldı. Ayrıca veliler için de bilgilendirme panosu hazırlandı.

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