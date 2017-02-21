Anaokulu Öğrencileri İtfaiyeci Oldu

Adana'da yangın, trafik kazaları, doğal afetler başta olmak üzere çeşitli olaylarda zor durumdaki insanların yardımına koşan itfaiyeciler, eğitim faaliyetleri...

Adana'da yangın, trafik kazaları, doğal afetler başta olmak üzere çeşitli olaylarda zor durumdaki insanların yardımına koşan itfaiyeciler, eğitim faaliyetleri kapsamında anaokulu öğrencilerini konuk etti. Minik öğrenciler, itfaiye binasını gezerek, yangın esnasında neler yapmaları gerektiğini öğrendi. İtfaiye teşkilatının yaptığı işler hakkında bilgi veren broşürleri anaokulu öğrencilere dağıtan itfaiyeciler, miniklere zor durumda kaldıklarında hiç zaman kaybetmeden "110" numaralı telefonu aramalarını öğütlediler.

"Bir bir sıfırı hiç bir zaman unutmayın"

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı istasyonlarda ağırlanan anaokulu öğrencilerine, itfaiyeci üniforması giydirilerek itfaiyenin yaptığı çalışmalar anlatıldı. İtfaiyecilerin yangın ve kurtarma çalışmalarında ilk müdahaleyi nasıl yaptıklarını öğrenen miniklere, yangın halinde itfaiyenin telefon numarası olan 110'u daha hızlı ezberlemeleri için "Bir bir sıfır" şeklinde tekrarlar yaptırıldı.

"Ateşte oyun olmaz"

Çocukların yangından uzak durması gerektiğini ve ateşle oyun olmayacağını anlatan itfaiyeciler, ev ve okullarındaki yanıcı maddeler konusunda ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgiler veren çizgi filmi izletti. İtfaiye hortumuyla su sıkarak, ilk deneyimlerini kazanan minikler, yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından okullarına döndüler.