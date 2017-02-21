  • BIST 88.947
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6150
  • Euro 3,8118
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Anaokulu Öğrencileri İtfaiyeci Oldu

» »
Anaokulu Öğrencileri İtfaiyeci Oldu
Adana'da yangın, trafik kazaları, doğal afetler başta olmak üzere çeşitli olaylarda zor durumdaki insanların yardımına koşan itfaiyeciler, eğitim faaliyetleri...

Adana'da yangın, trafik kazaları, doğal afetler başta olmak üzere çeşitli olaylarda zor durumdaki insanların yardımına koşan itfaiyeciler, eğitim faaliyetleri kapsamında anaokulu öğrencilerini konuk etti. Minik öğrenciler, itfaiye binasını gezerek, yangın esnasında neler yapmaları gerektiğini öğrendi. İtfaiye teşkilatının yaptığı işler hakkında bilgi veren broşürleri anaokulu öğrencilere dağıtan itfaiyeciler, miniklere zor durumda kaldıklarında hiç zaman kaybetmeden "110" numaralı telefonu aramalarını öğütlediler.

"Bir bir sıfırı hiç bir zaman unutmayın"

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı istasyonlarda ağırlanan anaokulu öğrencilerine, itfaiyeci üniforması giydirilerek itfaiyenin yaptığı çalışmalar anlatıldı. İtfaiyecilerin yangın ve kurtarma çalışmalarında ilk müdahaleyi nasıl yaptıklarını öğrenen miniklere, yangın halinde itfaiyenin telefon numarası olan 110'u daha hızlı ezberlemeleri için "Bir bir sıfır" şeklinde tekrarlar yaptırıldı.

"Ateşte oyun olmaz"

Çocukların yangından uzak durması gerektiğini ve ateşle oyun olmayacağını anlatan itfaiyeciler, ev ve okullarındaki yanıcı maddeler konusunda ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgiler veren çizgi filmi izletti. İtfaiye hortumuyla su sıkarak, ilk deneyimlerini kazanan minikler, yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından okullarına döndüler.

Anaokulu Öğrencileri İtfaiyeci Oldu

Anaokulu Öğrencileri İtfaiyeci Oldu

Anaokulu Öğrencileri İtfaiyeci Oldu

Anaokulu Öğrencileri İtfaiyeci Oldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birecik’ten “Fıstık” Çıkışı21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Milas’ta Cezaevi Firarisi Yakalandı21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Erzurum’da Ortak Akıl Toplantısı21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Ak Parti Teşkilatları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konusunda Bilgilendirildi21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençleri 3 Ayrı Yarışmada Buluşturuyor21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Fatsalı Aleyna’nın Tekvando Başarısı21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Başkan Tütüncü, Şafak Kapalı Pazarı İnşaatını İnceledi21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Yozgat’ta 50 Derneğin Feshi Gerçekleştirildi21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Sungurlu’da Trafik Kazası21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Başkan Kurt Güven Tazeledi21 Şubat 2017 Salı 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti