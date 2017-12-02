Anaokulu Öğrencileri Minik Elleri Turşu Kurdu

Yozgat Çözüm Koleji'nde eğitim gören anaokulu öğrencileri, serbest etkinlik faaliyetleri kapsamında turşu kurdu.

Yozgat Çözüm Koleji'nde eğitim gören anaokulu öğrencileri, serbest etkinlik faaliyetleri kapsamında turşu kurdu.

Yozgat Çözüm Koleji anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan salatalık, lahana, havuç ve domatesten oluşan karışık turşu kurdular. Minik ellerin cam kavanozlara kurdukları turşular olması için rafa kaldırıldı. Minik eller bu tür etkinliklerle keyifli anlar yaşarken öğrencilerin kurdukları bu turşular, kışın öğrencilerin yiyecekleri arasında yer alacak.