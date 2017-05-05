Anaokulu Öğrencilerinden Muhteşem Gösteri

Van'daki İpekyolu Anaokulu öğrencilerinin düzenlediği gösteri büyük ilgi gördü.

Van'daki İpekyolu Anaokulu öğrencilerinin düzenlediği gösteri büyük ilgi gördü.

Bir kolejin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Edremit Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, minik öğrenciler birbirinden güzel gösteriler sergiledi.

Çeşitli oyunların sahnelendiği, gösterilerin yapıldığı etkinlikte; minikler, kendilerini izlemeye gelen annelerine ve öğretmenlerine keyifli vakit geçirtti. Sırasıyla sahneye çıkarak gösterilerini sergileyen minik öğrenciler, ortaya koydukları performans ile velilerden büyük beğeni topladı.