  • BIST 106.260
  • Altın 156,619
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Anaokulu Öğrencilerine Polislik Mesleği Anlatıldı

» »
Anaokulu Öğrencilerine Polislik Mesleği Anlatıldı
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında...

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında anaokulu öğrencilerine polislik mesleği anlatıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından anaokulu çocuklarının sevgisini kazanmak, polislik mesleğini anlatmak, polis-çocuk ilişkilerini geliştirmek amacıyla anaokulları ziyaret edildi. Polis ekipleri, eğitici trafik bilgileri içeren çizgi filmlerinde bulunduğu genel güvenliğe dair sunum gerçekleştirdi. Sunumla birlikte öğrenciler için hazırlanan "Polis Kanka" kıyafeti giyilerek öğrencilerin "Kanka Polis" ile tanışması sağlandı. Yapılan etkinlikte minik öğrenciler, müzik eşliğinde "Kanka Polis" maskotuyla oynayarak hoş vakit geçirdiler.

Daha sonra polis ekipleri tarafından öğrencilere içerisinde eğitici trafik bilgilerinin yer aldığı boyama kitabı, boyama kalemi, polis anahtarlığı, ÇOGEP baskılı balon, kek ve meyve suyu dağıtıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaün’de Kadına Şiddet Paneli05 Aralık 2017 Salı 16:58
  • Saü’de ‘Kuşatma Altındaki Türkiye’ Konulu Konferans Düzenledi05 Aralık 2017 Salı 16:53
  • Yök’ten Marmara Üniversitesi Fakülte Birincilerine Başarı Belgesi05 Aralık 2017 Salı 16:53
  • Muş’ta ’Erasmus+’ Ve ’E-twinning’ Eğitimi05 Aralık 2017 Salı 16:08
  • Van’da ‘İstişare’ Toplantısı05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • "Umutlarımız Çocuklar" Projesi05 Aralık 2017 Salı 15:38
  • Adana’da Suriye Uyruklu Öğrenci Sayısı 31 Bin 579’a Ulaştı05 Aralık 2017 Salı 15:33
  • Minik Öğrencilere Sıcak Yemek05 Aralık 2017 Salı 15:18
  • Diyarbakır’da Mesleki Yeterlilik Sınavları Başladı05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Gençlik Kampında Fen Bilimleri Dersi İşlediler05 Aralık 2017 Salı 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti