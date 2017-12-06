Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında...

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında anaokulu öğrencilerine polislik mesleği anlatıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından anaokulu çocuklarının sevgisini kazanmak, polislik mesleğini anlatmak, polis-çocuk ilişkilerini geliştirmek amacıyla anaokulları ziyaret edildi. Polis ekipleri, eğitici trafik bilgileri içeren çizgi filmlerinde bulunduğu genel güvenliğe dair sunum gerçekleştirdi. Sunumla birlikte öğrenciler için hazırlanan "Polis Kanka" kıyafeti giyilerek öğrencilerin "Kanka Polis" ile tanışması sağlandı. Yapılan etkinlikte minik öğrenciler, müzik eşliğinde "Kanka Polis" maskotuyla oynayarak hoş vakit geçirdiler.

Daha sonra polis ekipleri tarafından öğrencilere içerisinde eğitici trafik bilgilerinin yer aldığı boyama kitabı, boyama kalemi, polis anahtarlığı, ÇOGEP baskılı balon, kek ve meyve suyu dağıtıldı.