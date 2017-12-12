Anaokulunda 'baba öğretmen'

Ayvacık Anaokulu'nda görev yapan 'tek erkek okul öncesi öğretmeni' olan Musa Can, baba sevgi ve şefkati ile öğrencileriyle ilgileniyor

Samsun'un Ayvacık İlçesi'ndeki Anaokulu'nda bir erkek öğretmenin görev yaptığını gören bazı velilerin şaşırdığını belirten 1 çocuk babası 28 yaşındaki Musa Can, "Bence okul öncesinde erkek öğretmen sayısı artmalı. Sadece kadınlara has olarak görülmemeli. Belki benimle zaman geçiren çocuklar babalarına karşı olan ön yargılarını da kırmış oluyor, 'Babama yaklaşırsam bana kızar mı' önyargısının da önüne geçmiş oluyor" dedi.

Musa Can, mesleğini isteyerek seçtiğini anlatırken, şöyle dedi: "Bazen çok yorulduğumuz bunaldığımız anlar oluyor. Ama onlar geliyor bize bir sarılıyorlar hiç bir sıkıntı kalmıyor. Öğretmenlik mesleği sevgi isteyen bir meslek. Sevgi olmadan bu mesleği yapma şansınız yok. Bu sevgiyi de en iyi o çocuklarda gördüğüm için bu bölümü tercih ettim. Bir babanın çocuğu ile ilgilenmesi bence çok önemli. Öğrencilerimin beni çok sevdiğini, erkek olmamın da avantaj olduğunu düşünüyorum. Bir anne ile baba çocuğu ile aynı sürede ilgilenirse eminim o çocuk babayla daha çok vakit geçirmekten hoşlanır. ben böyle düşünüyorum."

Can, "Okul öncesi öğretmenleri olarak kadın ya da erkek olsun, bizim bence en önemli görevlerimizden birisi de okul sevgisini bu yaşlarda çocuğa aşılamak" dedi. DHA / SAMSUN