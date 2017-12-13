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Anaokulunda "Özümüz Kültürümüz" Etkinliği

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Anaokulunda "Özümüz Kültürümüz" Etkinliği
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısı ile "Özümüz Kültürümüz" etkinliği...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısı ile "Özümüz Kültürümüz" etkinliği düzenlendi.

Okul bünyesinde sınıflarda yöresel yiyecek, eski giyecekler, yöresel ürünler, eskiden kullanılan ev eşyalarından oluşan stantlar oluşturuldu. Öğrenci velilerinin büyük destek verdiği etkinlikte ziyaretçilere yöresel baklalı dolma, lokma, haşhaşlı çörek, katık böreği ikramında bulunuldu. Etkinlikte ayrıca geleneksel kültürü yansıtan eşyalar, yöresel kıyafetler öğrencilere ve ziyaretçilere tanıtıldı. Yapılan etkinlikle unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin tekrar hatırlatılarak gelecek kuşaklara aktarmanın amaçlandığı belirtildi. Minik öğrencilerin ilk defa gördükleri bir çok geleneksel giysi ve eşyaları merakla incelerken Okul Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında farklı bir konuya dikkat çekmek istediklerini, velilerin de büyük desteği ile "Özümüz Kültürümüz" etkinliği düzenlediklerini belirterek, amaçlarının geleneksel yöresel kültürü gelecek kuşaklara tanıtmak ve aktarmak olduğunu söyledi. Eskiden kullanılan eşyalar, giyilen giysiler öğrencilere ve ziyaretçilere tek tek tanıtılırken, eski eşyalarla yerlerine kullanılan eşyalar karşılaştırıldı. Miniklerin dikkatini en çok dibek ve hamam tası çekti.

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